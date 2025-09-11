сегодня в 14:27

В Ногинске состоялся масштабный турнир в честь Дня Богородского края

Футбольный турнир в честь Дня Богородского края прошел на стадионе «Истомкино» в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Масштаб мероприятия впечатлил всех присутствующих. Более 90 футболистов из четырех населенных пунктов — Буньково, Обухово, Ямкино и Красного Электрика — продемонстрировали свое мастерство на зеленом газоне.

Приветственное слово произнес президент Федерации футбола Богородского округа Сергей Жулябин. Он отметил, что турнир становится все более популярным среди юных спортсменов, что свидетельствует о развитии футбола в регионе.

Напряженная борьба развернулась на поле, где каждая команда стремилась показать лучший результат. По итогам захватывающих матчей победители были награждены почетными кубками, памятными медалями и индивидуальными призами.

Победный пьедестал распределился следующим образом:

В категории 2012–2014 гг. р.:

1 место — команда «Красный Электрик»;

2 место — команда «Ямкино»;

3 место — команда «Обухово»;

В категории 2015 г. р. и младше:

1 место — команда «Красный Электрик»;

2 место — команда «Буньково»;

3 место — команда «Буньково-2».

Организаторы турнира выразили уверенность, что подобные соревнования будут и дальше способствовать развитию детского футбола в Богородском крае, открывая новые таланты и воспитывая будущих чемпионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.