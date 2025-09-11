В Ногинске состоялся масштабный турнир в честь Дня Богородского края
Фото - © Администрация Богородского округа
Футбольный турнир в честь Дня Богородского края прошел на стадионе «Истомкино» в Ногинске. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Масштаб мероприятия впечатлил всех присутствующих. Более 90 футболистов из четырех населенных пунктов — Буньково, Обухово, Ямкино и Красного Электрика — продемонстрировали свое мастерство на зеленом газоне.
Приветственное слово произнес президент Федерации футбола Богородского округа Сергей Жулябин. Он отметил, что турнир становится все более популярным среди юных спортсменов, что свидетельствует о развитии футбола в регионе.
Напряженная борьба развернулась на поле, где каждая команда стремилась показать лучший результат. По итогам захватывающих матчей победители были награждены почетными кубками, памятными медалями и индивидуальными призами.
Победный пьедестал распределился следующим образом:
В категории 2012–2014 гг. р.:
- 1 место — команда «Красный Электрик»;
- 2 место — команда «Ямкино»;
- 3 место — команда «Обухово»;
В категории 2015 г. р. и младше:
- 1 место — команда «Красный Электрик»;
- 2 место — команда «Буньково»;
- 3 место — команда «Буньково-2».
Организаторы турнира выразили уверенность, что подобные соревнования будут и дальше способствовать развитию детского футбола в Богородском крае, открывая новые таланты и воспитывая будущих чемпионов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.