В Ногинске на Фонтанной площади прошел 19-й турнир на кубок Давида Берлина

Турнир, приуроченный к 100-летию со дня рождения легендарного тренера Давида Берлина, собрал более 250 команд со всей страны в Ногинске. Команды состязались друг с другом на 13 площадках, а известные баскетболисты провели открытые тренировки и мастер-классы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Муниципальный координатор проектов партии «Единая Россия» — «Спортивный край» и «Детский спорт» Сергей Жулябин в команде вместе с обладателем Кубка России, чемпионом Суперлиги Павлом Подкользиным и чемпионом Евролиги, трехкратным чемпионом России и Единой лиги ВТБ Иваном Лазаревым сразились с другими медиакомандами.

На сегодняшний день «Кубок Давида Берлина» — это крупнейший в стране турнир по стритболу. Эта уличная дисциплина популярна в молодежной среде и зародилась как одно из направлений уличных видов спорта. Свою популярность приобрела благодаря легендарной в отечественном баскетболе личности — Давиду Яковлевичу Берлину, заслуженному тренеру СССР и России, заслуженному работнику физической культуры РФ, основателю женского баскетбольного клуба «Спартак», почетному жителю Ногинска.

В годы Великой Отечественной войны Давид Яковлевич работал санитаром, награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». При его личном участии были построены специализированные спортивные залы, открыты спортивные школы по баскетболу в Подмосковье.

Соревнования прошли в 13 возрастных категориях. Также была предусмотрена отдельная «семейная» категория без ограничений по возрасту. В составе каждого коллектива были один тренер и четыре игрока — трое на площадке и один запасной.

Открыли турнир заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа Алексей Тимошин, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

«Кубок Давида Берлина стал традиционным спортивным событием в Подмосковье. Проводится двадцать с лишним лет и продолжает жить, объединяя поколения болельщиков и спортсменов. Ежегодно привлекает большое количество участников и зрителей. Особенностью нынешнего турнира является его приуроченность к юбилейной дате — 100-летию со дня рождения выдающегося баскетбольного тренера. Благодарю команды за спортивный дух, сохранение наследия отечественного баскетбола и ту страсть, которую они вкладывают в каждую игру», — поделился Владимир Хватов.

«Такие турниры нужно проводить как можно чаще, они помогают молодежи развиваться, общаться. Сегодня настоящий праздник баскетбола. Мы все знаем, что Богородская земля любит спортивные мероприятия, любит традиции», — сказал Сергей Жулябин.

Наследницы дела Давида Яковлевича, команда «Спартак-2» из Ногинска завоевала 1-е место в категории женщины 2006 г. р. и младше.

Главный кубок выиграла команда «Фёдор Михалыч», представляющая Мытищи, Пушкино и Сергиев-Посад.

Стоит отметить, в округе уделяют большое внимание развитию спорта.

Как сообщил Владимир Хватов, в округе капитально отремонтированы несколько спортивных объектов, в планах капитальный ремонт главного спорткомплекса округа — «Знамя».

«В рамках Народной программы партии „Единая Россия“ капитально отремонтировали спорткомплекс „Старт“ в Ногинске, в Старой Купавне отремонтировали ФОК. Жители его ждали десятилетиями, со времён Советского Союза. Теперь эта главная, самая посещаемая спортивная локация в Купавне. Также в Купавне оборудовали освещением лыжную трассу стадиона „Труд“. В Электроуглях частично обновили спортивный зал в спорткомплексе „Виктория“. В Обухово в одноименном спорткомплексе отремонтировали холодильное оборудование для комфортных тренировок действующих и будущих чемпионов в русском хоккее. Стартовали работы по капитальному ремонту стадиона в Электроуглях. Создаются все условия, чтобы плеяда выдающихся спортсменов пополнялась и росли молодые таланты. А опытные тренеры, помогают этим талантам проявить себя», — отметил Владимир Хватов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.