В Наро-Фоминском округе составили список катков и лыжных трасс

Администрация Наро-Фоминского округа подготовила перечень площадок для зимнего спорта и активного отдыха на предстоящий сезон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В перечень вошли ледовые катки, лыжные и горнолыжные трассы в городах и сельских населенных пунктах округа.

Катки в Наро-Фоминске расположены на ул. Рижской, 7; ул. Пешехонова, 8; ул. Маршала Жукова Г. К., у д. 14; ул. Курзенкова, 22; в Центральном парке им. В. В. Воровского. В Апрелевке площадка находится на ул. Пойденко, у д. 14, в Верее — на ул. Солнечной, 1а, в СК «Медведи».

В поселке Селятино катки расположены у домов 13–16 и на ул. Спортивной, 3. В рабочем поселке Калининец — на территории КЭЧ у д. 255 в парке «Дубки», у д. 233 и на ул. Фабричной, у д. 15.

Другие ледовые площадки находятся в поселке совхоза «Архангельский» на ул. Центральной, 1; в поселке Новая Ольховка на ул. Школьной; в селе Каменское на ул. Центральной; в селе Атепцево на ул. Речной. В список также вошли деревни Волченки — участок 7а, Устье — участок 12а, Таширово — ул. Центральная, у д. 17, Софьино — у домов 24–28, Веселево и Шустиково.

Лыжные трассы предусмотрены в лесопарке «Елочки» в Наро-Фоминске, в Больничном переулке в Верее, в лесопарке «Дубки» в Апрелевке и в парке «Дубки» на территории КЭЧ у д. 255 в Калининце.

Тюбинг-парк «Елагино» в деревне Елагино указан как площадка с лыжными и горнолыжными трассами, а также для активного отдыха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.