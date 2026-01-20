В Наро-Фоминске стартовал областной этап турнира «Золотая шайба»

В Наро-Фоминске начались матчи второго этапа всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» с участием более 300 спортсменов из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Наро-Фоминске стартовал областной этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В турнире принимают участие более 300 спортсменов из разных городов Московской области, прошедших отбор на муниципальном уровне. Команды соревнуются в четырех возрастных группах: 2009–2010, 2011–2012, 2011–2012 и 2013–2014 годов рождения. В каждой категории выступают по четыре команды.

Победители областного этапа получат право представлять Московскую область в финале «Золотой шайбы», который пройдет в деревне Большой Суходол Нижегородской области. Там же состоится Суперфинал всероссийских соревнований.

Матчи второго этапа турнира проходят на льду спорткомбината «Строитель» имени В. Мышкина с 20 по 22 января, с 27 по 29 января и с 7 по 9 февраля 2026 года. Турнир проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

В сезоне 2024/2025 команда «Метеор» из Подмосковья заняла первое место в финале турнира в Волгограде и стала бронзовым призером Суперфинала в Химках. Также команда участвовала в международных соревнованиях среди юношей 2012–2013 годов рождения в Южно-Сахалинске, где заняла второе место. Еще одна команда из Московской области — «Раменское» — стала серебряным призером финального этапа в возрастной категории 2008–2009 годов.

Турнир «Золотая шайба» проводится с 1964 года и был основан тренером Анатолием Тарасовым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.