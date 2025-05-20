В Наро-Фоминске стартовал чемпионат России по кикбоксингу

В Наро-Фоминске проходит чемпионат России по кикбоксингу. Победители турнира получат возможность войти в состав молодежной сборной России и участвовать в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

В соревнованиях принимают участие спортсмены — юноши, девушки, юниоры — кикбоксеры в возрасте от 13 до 18 лет и охватывают три дисциплины: «фулл-контакт», «лоу-кик» и «К1».

За соревнованиями можно наблюдать онлайн.

Финалы назначены на вечер четверга — 22 мая.

Соревнования посвящены 80-летию Великой Победы. Проходят они в городе воинской славы. Это отметили, открывая чемпионат, заместитель министра физической культуры и спорта Алексей Кокурин и глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.