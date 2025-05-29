В Наро-Фоминске прошло закрытие XXII фестиваля юношеского спорта
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
В КСК «Нара» состоялось торжественное закрытие XXII фестиваля юношеского спорта на приз главы Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Первый фестиваль спорта на приз главы Наро-Фоминского муниципального района стартовал в сентябре 2001 года на базе Спорткомбината «Строитель» в пос. Селятино.
В соревнованиях приняли участие школьные спортивные клубы из 19 общеобразовательных организаций. Более 1 500 юных спортсменов продемонстрировали свои таланты.
Фестиваль включал состязания по девяти видам спорта.
Победителями 22- го фестиваля стали:
В соревнованиях спартакиады школьников младшего возраста «Молодая звезда»:
- 1 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 4;
- 2 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 5;
- 3 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 3.
В соревнованиях «Олимпийские надежды»:
- 1 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 5;
- 2 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 3;
- 3 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 6.
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