В Наро-Фоминске прошло закрытие XXII фестиваля юношеского спорта

Первый фестиваль спорта на приз главы Наро-Фоминского муниципального района стартовал в сентябре 2001 года на базе Спорткомбината «Строитель» в пос. Селятино.

В соревнованиях приняли участие школьные спортивные клубы из 19 общеобразовательных организаций. Более 1 500 юных спортсменов продемонстрировали свои таланты.

Фестиваль включал состязания по девяти видам спорта.

Победителями 22- го фестиваля стали:

В соревнованиях спартакиады школьников младшего возраста «Молодая звезда»:

1 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 4;

2 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 5;

3 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 3.

В соревнованиях «Олимпийские надежды»:

1 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 5;

2 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 3;

3 место: команда Наро-Фоминской СОШ № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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