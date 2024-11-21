В Наро-Фоминске прошел Открытый фестиваль духовной и физической культуры

21 ноября в МАУС «ФОК „Мелодия“ г. Апрелевка проходил Традиционный открытый Фестиваль духовной и физической культуры Наро-Фоминского городского округа, который собрал под свои знамена 7 команд из Апрелевки, Наро-Фоминска и Москвы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Автором Фестиваля является Дзюрский Александр Владимирович, который проводит Фестиваль с 2008 года и является лауреатом премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 2013 года, в номинации «Спорт».

В торжественной церемонии открытия Фестиваля принимали участие директор МАУС «ФОК „Мелодия“, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа — Виталий Тамаркин, Первый заместитель генерального директора Центра просветительских инициатив министерства просвещения Российской Федерации — Востриков Александр, Начальник управления развития цифровой и образовательной экосистемы Центра просветительских инициатив министерства просвещения Российской Федерации — Овчинников Владислав, ветеран спорта, мастер спорта СССР — Дзюрский Владимир.

Программа Фестиваля состоит из двух частей: интеллектуальный тур, который проводит руководитель олимпиады «Свеча России» иерей Валерий Васильев и спортивная часть фестиваля: баскетбол 3×3, мини-футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, спортивная эстафета, а также конкурс рисунков на духовно-патриотические темы, где дети через прозу, поэзию, песню проводили защиту своих творческих работ.

В наше сложное, трудное время, где неокрепшие юные души подвержены влиянию различных факторов. Фестиваль необходим, чтобы в здоровом теле развивался и жил здоровый дух. Этот праздник помогает детям проявить себя с лучших своих сторон. Дети начинают понимать, что они команда, сильная, смелая, сплоченная, а в команде тебя всегда выслушают, поймут и самое главное дадут проявится твоим лучшим качествам. Так же в ребенке проявляется спортивный азарт, что он может быстрей, выше, сильнее. Проявляется здоровая конкуренция.

Для детей настоящий яркий, красочный, веселый, незабываемый праздник и пусть на улице льет дождь, а в зале каждый уголок озарен сияющими улыбками и солнечным светом детских глаз.

За победу во всех номинациях участники Фестиваля награждались дипломами, кубками и памятными подарками.

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