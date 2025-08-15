сегодня в 10:10

В Наро-Фоминске пройдет первенство по мотокроссу

Первенство Наро-Фоминского городского округа по мотокроссу стартует уже в эту субботу: более 100 спортсменов, мощные заезды, сложные трюки и настоящий адреналин ждут зрителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На фотографиях из архива — моменты с прошлых соревнований. В этом году организаторы подготовили еще более зрелищную программу.

Начальник Теруправления Верея Антон Миняев и руководство мотоклуба «Дружба» финально проверили готовность трассы и инфраструктуры — все готово к приему участников и зрителей.

«Все условия для безопасного и яркого мероприятия созданы. Приглашаем всех поддержать спортсменов и стать частью этого праздника скорости на верейской земле», — отметил Антон Миняев.

Традиционно гонки по мотокроссу пройдут на трассе по адресу: улица 1-я Советская, участок 88.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.