В Наро-Фоминске появилась площадка для мини-футбола
В Центральном парке им. В. В. Воровского 1 июня состоялось открытие универсальной спортивной площадки, сообщается на сайте администрации Наро-Фоминского гороркурга.
Площадка уникальна: зимой она превращается в каток, а летом — в поле для мини-футбола.
Теперь у жителей Наро-Фоминска есть отличное место для занятий спортом в любое время года.
Маленьких посетителей праздника вместе с родителями угостили мороженым. Затем они приняли участие в мастер классах, развлекательных играх и эстафетах.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.