сегодня в 12:32

В Наро-Фоминске появилась площадка для мини-футбола

В Центральном парке им. В. В. Воровского 1 июня состоялось открытие универсальной спортивной площадки, сообщается на сайте администрации Наро-Фоминского гороркурга.

Площадка уникальна: зимой она превращается в каток, а летом — в поле для мини-футбола.

Теперь у жителей Наро-Фоминска есть отличное место для занятий спортом в любое время года.

Маленьких посетителей праздника вместе с родителями угостили мороженым. Затем они приняли участие в мастер классах, развлекательных играх и эстафетах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.