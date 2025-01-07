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В мытищинских селах по-спортивному встречают Новый Год

На базе физкультурно — оздоровительного комплекса « Марфино » для местных жителей, их друзей и соседей из соседних сел и деревень было организовано масштабное спортивное мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Специалисты центра физической культуры и спорта «Мытищи» пригласили всех желающих на яркое спортивное событие «Вставай на лыжи», посвященное новогодним и рождественским праздникам.

Участники соревновались в ловкости, силе и выносливости, чтобы побороться за победу в непростых эстафетных дисциплинах. Залогом успеха стал командный дух. Каждый коллектив старался проявить себя с лучшей стороны, чтобы выйти победителем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.