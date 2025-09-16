сегодня в 13:17

В Мытищах завершился Всероссийский турнир по футзалу

В течение трех дней в городском округе Мытищи в спортивном центре СК «Строитель» проходил Всероссийский турнир по футзалу среди юношей 2014 года рождения. В соревнованиях приняли участие команды из Мытищ, Москвы, Солнечногорска, Ярославля, Саратова и Вологды. Об этом сообщили в администрации городского округа Мытищи.

Победителями турнира стали воспитанники мытищинской спортшколы «ЦДЮС», завоевавшие первое место. Они уверенно прошли турнирную дистанцию, одержав победы над всеми соперниками.

В первом туре мытищинская команда одержала уверенную победу над сверстниками из Солнечногорска со счетом 7:0. Затем последовали победы над СШОР-14 «Волга» из Саратова (6:3), СШ «Демиург» из Ярославля (9:3), МФК «Ровесник» из Вологды (5:2) и столичным ЦСКА (6:2).

Серебряные медали турнира завоевали футболисты из Ярославля, бронзовые награды достались команде ЦСКА.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.