В Мытищах завершилось первенство по плаванию

С 28 по 30 ноября в бассейне «Бригантина» проходили захватывающие соревнования по плаванию, которые собрали более трехсот юных спортсменов. От имени главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой участников соревнований приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эти состязания стали отборочным этапом для формирования сборной городского округа, которая представит Мытищи на официальных турнирах всероссийского уровня.

Каждый участник стремился показать свои лучшие результаты, чтобы попасть в команду. В течение трех дней на дорожках бассейна царила атмосфера спортивного азарта и соперничества.

По итогам первенства были определены лучшие спортсмены в каждом виде программы. Эти результаты станут основой для формирования команд, которые будут представлять Мытищи на чемпионате Московской области. Победители и призеры получили заслуженные награды и ценные призы, а все участники — заряд положительных эмоций и новые спортивные достижения.

Организаторы мероприятия выразили благодарность всем участникам, тренерам и болельщикам за поддержку и активное участие. Первенство городского округа Мытищи по плаванию стало ярким событием в спортивной жизни города, продемонстрировав высокий уровень подготовки спортсменов и их стремление к победе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.