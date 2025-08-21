В Мытищах завершились соревнования по пляжному волейболу
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Мытищи
Открытый чемпионат Московской области по пляжному волейболу прошел на площадках комплекса пляжных видов спорта в парке Мира Мытищ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В упорной борьбе за звание лучших сошлись мужские и женские команды из Москвы, Московской области и Новгорода. По итогам состязаний были определены победители в двух категориях.
Среди мужских команд места распределились следующим образом:
- 1-е место заняли Данила Иванов / Владимир Рождественский (Москва / Долгопрудный);
- 2-е место – Владислав Абакумов / Никита Фельдман (Мытищи);
- 3-е место – Максим Железнов / Георгий Смоляков (Королёв/Ивантеевка);
- 4-е место – Андрей Яфизов / Михаил Бек-Булатов (Раменское / Москва).
Среди женских команд:
- 1-е место – Арина Буджерак /Анастасия Зверева (ВК «Мытищи»);
- 2-е место – Дарья Халимоненко / Евгения Разумова (Новгород / Мытищи);
- 3-е место – Екатерина Рихмайер / Светлана Иноземцева (Москва / Королев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.