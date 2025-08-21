В Мытищах завершились соревнования по пляжному волейболу

Открытый чемпионат Московской области по пляжному волейболу прошел на площадках комплекса пляжных видов спорта в парке Мира Мытищ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В упорной борьбе за звание лучших сошлись мужские и женские команды из Москвы, Московской области и Новгорода. По итогам состязаний были определены победители в двух категориях.

Среди мужских команд места распределились следующим образом:

1-е место заняли Данила Иванов / Владимир Рождественский (Москва / Долгопрудный);

2-е место – Владислав Абакумов / Никита Фельдман (Мытищи);

3-е место – Максим Железнов / Георгий Смоляков (Королёв/Ивантеевка);

4-е место – Андрей Яфизов / Михаил Бек-Булатов (Раменское / Москва).

Среди женских команд:

1-е место – Арина Буджерак /Анастасия Зверева (ВК «Мытищи»);

2-е место – Дарья Халимоненко / Евгения Разумова (Новгород / Мытищи);

3-е место – Екатерина Рихмайер / Светлана Иноземцева (Москва / Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.