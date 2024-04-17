В Мытищах стартовал юбилейный Кубок Виктора Шалимова по хоккею

Соревнования проходят с 17 по 19 апреля на базе Ледового дворца «Арена Мытищи». В турнире принимают участие шесть подмосковных команд из специализированных спортивных школ: «Балашиха» (г. Балашиха), «Витязь» (г. Подольск), «Академия Петрова» (г. Красногорск), «Химик» (г. Воскресенск), «Атлант» (г. Мытищи) и «Хоккейная Академия Фетисова» (г. Домодедово).

​По доброй традиции перед стартом хоккейных матчей состоялась торжественная церемония открытия турнира, в ходе которой с напутственными пожеланиями к юным хоккеистам обратился олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и Европы Виктор Шалимов. Также участники и гости соревнований увидели показательные выступления от учащихся спортивной школы «Авангард».

​Честь провести матч-открытие турнира выпала хоккеистам из Мытищ и Домодедова. В прошлом году обладателем «Кубка Шалимова» стала команда «Балашиха».

​Со всеми результатами матчей, расписанием игр, прямыми трансляциями и другой информацией о турнире можно ознакомиться на официальном сайте Федерации хоккея Московской области в разделе «Соревнования»: фхмо.рф.

​Кубок Виктора Шалимова проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.