В Мытищах состоялся военно-патриотический фестиваль «Мы с Вами»

Спортивно-патриотический проект для ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями по здоровью, пострадавших в результате боевых действий «Мы с Вами» прошел в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект развивается при поддержке спортивных федераций единоборств России и других общественных организаций. В мытищинском центре единоборств прошел очередной фестиваль, посвященный подвигам военнослужащих в зоне специальной военной операции. В этом году он стал международным событием: в нем приняли участие спортсмены из Демократической Республики Конго.

В рамках фестиваля работали площадки VR бокса, «Дрон баскетбол», прошли соревнования «Удар на силу», в котором бойцы СВО и профессиональные спортсмены, среди которых также немало участников боевых действий, проверили силу удара с руки на специальном тренажере. Отметим, что дисциплины «удар на силу» и «удар на скорость» были зарегистрированы Министерством спорта РФ в конце января прошлого года и входят в официальный реестр соревнований.

В рамках фестиваля прошли акция «Напиши письмо солдату», фотовыставка и выставка трофеев из зоны специальной военной операции. Также гостей ждала обширная культурная программа и показательные выступления специального отряда быстрого реагирования «Столица» и военно-патриотических клубов «Ягуар» и «Вепрь».

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