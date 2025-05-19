В Мытищах состоялся турнир по фехтованию «Кубок победы»

Открытый турнир по фехтованию, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в детско-юношеском центре «Галактика». В соревнованиях приняли участие 30 мальчиков и девочек в возрасте от семи до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие стало не просто соревнованием, а настоящим праздником спорта. Участники показали свои лучшие качества: смелость, ловкость, силу воли и спортивный характер.

«Пусть это соревнование останется для вас шагом к победе над собой, ведь фехтование — это диалог сердец. Желаю вам, чтобы вы сохраняли благородство, уважение к себе и к своему сопернику. Всего вам самого наилучшего, и помните: вы уже победители», — сказала заместитель директора детско-юношеского центра «Галактика» Ирина Медведева.

Организаторами турнира выступили управление по физической культуре и спорту и управление образования администрации городского округа Мытищи, ДЮЦ «Галактика».

Соревнования проходили среди трех возрастных категорий: младшей, средней и старшей групп. По итогам мероприятия победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.