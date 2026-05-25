В Мытищах провели выпускной хоккейной школы олимпийского резерва

Торжественный выпускной вечер для воспитанников спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Московской области прошел 22 мая на «Арене Мытищи» имени В. И. Шалимова. По итогам сезона наградили лучших игроков, тренеров и специалистов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею» отмечает 20-летие. За это время школа подготовила поколения спортсменов, добившихся успехов на региональном, всероссийском и международном уровнях.

С участниками мероприятия встретился олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов, чье имя носит «Арена Мытищи». Он пожелал воспитанникам не останавливаться в развитии, а выпускникам — продолжить спортивную карьеру и стремиться к олимпийским вершинам.

«Особая гордость, что такой спортсмен вырос и живет с нами по соседству. Его вклад в развитие детского и юношеского спорта неоценим», — отметила ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В школе занимаются более 600 воспитанников. Секции для мальчиков и девочек работают в Мытищах, Воскресенске и Подольске. Учредителем учреждения выступает министерство физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.