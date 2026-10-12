В Мытищах провели два соревнования по самбо с участием 315 спортсменов

Первенство Московской области по самбо среди юниоров 18–20 лет и межрегиональный юношеский турнир на Кубок начальника ГУ МВД России по Московской области прошли 11 октября в центре единоборств в Мытищах. В соревнованиях участвовали 315 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центр единоборств Мытищ приехали самбисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Костромы, Ярославля, Мытищ и 33 муниципальных образований Подмосковья. Они выступили на первенстве Московской области среди юниоров 18–20 лет и межрегиональном юношеском турнире на Кубок начальника ГУ МВД России по Московской области.

В торжественном открытии участвовали почетные гости, представители власти, правоохранительных органов и спортивного сообщества. Для участников выступил оркестр Культурного центра ГУ МВД России по Московской области. Юных самбистов посвятили в движение «Юный динамовец», а бойцы специального полка областного главка МВД провели показательные выступления.

Воспитанники мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» завоевали медали на обоих соревнованиях. На областном первенстве Акниет Ташибекова выиграла золото, Айтурган Кенжебаев — серебро.

На открытом межрегиональном турнире на призы начальника ГУ МВД России по Московской области мытищинские спортсмены получили 6 золотых, 12 серебряных и 23 бронзовые медали. Леонид Коносидис и Георгий Генералов победили в дисциплине «боевое самбо», завершив свои поединки нокаутом.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.