В Мытищах прошли соревнования по греко-римской борьбе

В мытищинском центре единоборств завершились Всероссийские соревнования по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 18 лет на призы мастера спорта СССР, почетного президента федерации спортивной борьбы городского округа Мытищи Вячеслава Родина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За призы боролись около 140 участников из Москвы и Московской области, Красноярского края, Кабардино-Балкарии, Липецкой, Рязанской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Орловской, Ростовской, Тамбовской областей. Всего было представлено 23 региона России, включая представителей Луганской Народной Республики.

Этот турнир стал юбилейным. Проводится он уже в десятый раз и с каждым разом растет его популярность, география, количественный и качественный состав участников. Победы на всероссийских соревнованиях могут принести звание кандидата в мастера спорта и мастера спорта Российской Федерации. Для участников — это новая ступень в профессиональной карьере.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.