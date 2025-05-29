В Мытищах прошли соревнования по фехтованию

В мытищинском ФОК «Олимп» прошел турнир Московской области по фехтованию на саблях, посвященный 80-летию Победе в Великой Отечественной войне. Победителей и призеров соревнований наградила олимпийская чемпионка, прославленная российская саблистка Яна Егорян, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В нашем городе это первый турнир по фехтованию регионального значения. Около 60 спортсменов из Мытищ, Химок, Лобни и Долгопрудного скрестили сабли, чтобы выявить сильнейших в соревнованиях среди юношей и девушек. Традиционно наибольший урожай медалей собрали представители спортшколы олимпийского резерва из Химок. На их фоне отлично проявил себя воспитанник секции по фехтованию мытищинского детско-юношеского центра «Галактика», член сборной Московской области по фехтованию на саблях Никита Синицын, завоевавший серебряную награду. С учетом того, что его соперник был на два года старше, результат стоит признать особо значимым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.