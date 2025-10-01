сегодня в 16:39

В Мытищах прошли соревнования по авиамодельному спорту

В спортивном комплексе «Дружба» завершились соревнования по авиамодельному спорту. Эти состязания, посвященные Дню авиации, собрали юных энтузиастов, увлеченных созданием и управлением метательными планерами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Накал борьбы и мастерство участников были впечатляющими. В упражнении «Дальность полета» победу одержал Андрей Чебаненко, вторым стал Георгий Валигурский, бронзовую медаль завоевал Владислав Лазарян.

В дисциплине «Планер F-1Е» Георгий Валигурский вновь показал высочайший уровень, завоевав первое место. Андрей Чебаненко занял второе, а Андрей Литвинов – третье.

Среди самых юных участников, до 12 лет, первенствовал Тимофей Матюшов, вторым стал Михаил Гринев, а Георгий Иванов завоевал бронзу.

В младшей возрастной категории, до 9 лет, в упражнении на точность, первенствовал Владимир Ельников, серебро у Роберта Арутюняна, бронза – у Эмиля Рустамова.

Соревнования стали ярким примером того, как увлечение авиамоделизмом объединяет людей, развивает их технические навыки и воспитывает чувство ответственности и целеустремленности.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.