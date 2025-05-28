В Мытищах прошли областные соревнования по фехтованию

В мытищинском ФОК «Олимп» прошел турнир Московской области по фехтованию на саблях, посвященный 80-летию Победе в Великой Отечественной войне. Победителей и призеров соревнований наградила олимпийская чемпионка, прославленная российская саблистка Яна Егорян, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В нашем городе это первый турнир по фехтованию регионального значения. Около 60 спортсменов из Мытищ, Химок, Лобни и Долгопрудного скрестили сабли, чтобы выявить сильнейших в соревнованиях среди юношей и девушек. Традиционно наибольший урожай медалей собрали представители спортшколы олимпийского резерва из Химок. На их фоне отлично проявил себя воспитанник секции по фехтованию мытищинского детско-юношеского центра «Галактика», член сборной Московской области по фехтованию на саблях Никита Синицын, завоевавший серебряную награду. С учетом того, что его соперник был на два года старше, результат стоит признать особо значимым.

«Занимаюсь фехтованием три года. Сразу понял, что это мой вид спорта. Все получается достаточно неплохо, я много тренируюсь и настроен добиваться самых серьезных результатов», — рассказал Синицын.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.