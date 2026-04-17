В Мытищах прошли этапы Спартакиады трудовых коллективов

Соревнования восьмого и девятого этапов Спартакиады трудовых коллективов сезона 2025/2026 прошли 16 апреля на стадионе имени Дмитрия Аленичева в Мытищах. В состязаниях по легкой атлетике и дартсу приняли участие десять команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования состоялись на стадионе имени Дмитрия Аленичева. Здесь регулярно проходят муниципальные и региональные турниры, а также тренируются жители округа, ведущие активный образ жизни.

«Стадион носит имя самого титулованного футболиста России Д. А. Аленичева. Здесь играют мальчишки и девочки, занимаются спортом мытищинцы, проводятся муниципальные и региональные соревнования», — отмечала ранее глава городского округа Юлия Купецкая.

В программу по легкой атлетике вошли бег на 60 метров, прыжок в длину, отжимания в упоре лежа, наклон из положения стоя и командная эстафета 4х400 метров. По итогам этапа победу одержала команда ЗАО «МПК», второе место занял «Метровагонмаш-Сервис», третье — «Тракс ГК КСК».

В турнире по дартсу участники выполняли по две серии из пяти бросков. Победителей определяли по сумме набранных очков. Первое место заняла команда ООО «Т.Б.М.», второе — «Эпицентр» Роспотребнадзор ФБУЗ, третье — ЦФКиС «Мытищи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.