В Мытищах прошла бесплатная тренировка по самбо

Очередное спортивное мероприятие состоялось в городском округе Мытищи, где был организован мастер — класс по пляжному самбо для жителей округа от заслуженных мастеров и тренеров России. Участниками стали порядка 50 человек.

По словам регионального координатора партийного проекта «Выбор сильных», Президента Федерации самбо Московской области Сергея Фомкина, Московская область является инициатором ряда интересных проектов. Несколько лет назад были организованы летние тренировки в парках под названием «Самбо в парках».

«Совместно с Министерством благоустройства мы проработали парковые зоны, чтобы привлечь максимальное количество людей. Я лично посещаю эти мероприятия и наблюдаю, как вокруг них собираются мамы с детьми. Это радует сердце и подтверждает, что спорт действительно объединяет людей и способствует здоровому образу жизни. В нашей стране всегда уделялось большое внимание спорту, как в советское время, так и в современности. Первые лица государства активно поддерживают спортивные инициативы. Например, наш Президент — выдающийся спортсмен, мастер спорта по самбо и дзюдо. Он прекрасно понимает, что спорт формирует характер и открывает перед молодежью множество возможностей», — сказал Сергей Фомкин.

Он добавил, что единоборства, в частности самбо, обладают огромным потенциалом.

«Российская Федерация самбо делает много для популяризации этого вида спорта. Родители и учителя могут видеть, что занятия самбо не отвлекают от учебы, а наоборот, способствуют развитию характера и закаленности. Люди, занимающиеся самбо, часто достигают значительных успехов в жизни», — прокомментировал Фомкин.

В рамках мастер-класса опытные тренеры устроили для участников захватывающую тренировку, которая началась с разминки для подготовки к предстоящим испытаниям. Затем участники погрузились в мир пляжного самбо, осваивая базовые приёмы и оттачивая технику под чутким руководством профессионалов. Каждый желающий смог испытать свои силы на песке, получая ценные советы и рекомендации от мастеров своего дела.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» и депутат Мособлдумы Денис Перепелицын, обращаясь к участникам мастер-класса, подчеркнул, что пляжное самбо является замечательной возможностью для укрепления здоровья, развития физических навыков и получения зарядов бодрости.

«Популяризация самбо как национального вида спорта — важная часть работы „Единой России“ по укреплению традиционных ценностей, патриотическому воспитанию молодежи и поддержке здорового образа жизни. Самбо не только развивает физическую силу и характер, но и символизирует преемственность поколений, объединяя людей вокруг истории и достижений нашей страны» — отметил Денис Перепелицын.

Заслуженный тренер России, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Мытищи Юрий Гончаров отметил, что в условиях текущей политической ситуации, особенно важно заниматься спортом. Это помогает развивать не только физические качества, но и сформировать личность.

«Мы активно сотрудничаем с проектом „Выбор сильных“, в рамках которого объединены три федерации: самбо, дзюдо и спортивная борьба. Поэтому мероприятий у нас, действительно, много. Сегодня мы продемонстрировали жителям нашего округа этот удивительный вид спорта. Летнее время позволяет нам выйти на свежий воздух, покинув залы. Мы показываем, что заниматься самбо можно не только в спортзале, но и на песке. И сегодня мы продемонстрировали все наши навыки», — отметил тренер.

«Я занимаюсь самбо уже 5 лет. В этот спорт меня привел мой дедушка, который был самбистом. Я хочу стать мастером спорта и в будущем хочустать тренером по самбо. Моя команда — это моя вторая семья», — рассказал самбист спортшколы «ЦДЮС» в Мытищах Леонид Каначей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.