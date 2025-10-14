В Мытищах прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе

Турнир был посвящен памяти Шамиля Тагировича Невретдинова — заслуженного тренера СССР и России. Он воспитал множество талантливых спортсменов и готовил сборные команды России и СССР. Невретдинов тренировал юношей, юниоров и взрослых, которые становились победителями и призерами мировых, европейских чемпионатов и Олимпийских игр.

На соревнования приехали более 130 молодых борцов из Москвы, Московской, Ульяновской, Орловской, Калужской, Ивановской, Рязанской, Белгородской и Оренбургской областей. Этот турнир проводится уже в пятый раз и является важным событием в спортивном календаре. Он не только сохраняет память о выдающемся тренере, но и подчеркивает значимость поддержки и развития молодежного спорта, вдохновляя новое поколение на достижение высоких спортивных результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.