сегодня в 09:51

В Мытищах прошел всероссийский турнир по самбо среди студентов колледжей

В мытищинском Центре Единоборств прошли Всероссийские соревнования по самбо среди студентов профессиональных образовательных организаций. Мероприятие было организовано при поддержке партии «Единая Россия» в рамках проекта «Выбор сильных», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир собрал 50 спортсменов из 15 образовательных учреждений, включая юношей и девушек в возрасте 16–18 лет. Среди участников были представители Москвы, Московской области, Липецкой области и Тульской области.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости:

Ломакина Елена Владимировна, исполнительный директор Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо»;

Фомкин Сергей Васильевич, мастер спорта международного класса по самбо, президент федерации самбо Московской области;

Гончаров Юрий Сергеевич, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи, заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук;

Бабухин Максим Владимирович, директор спортивной школы «ЦДЮС», депутат от партии «Единая Россия» г. о. Мытищи.

По итогам соревнований победителями в личных зачетах стали:

1 место — Карина Богданова, Колледж им. Маршала В. И. Чуйкова, г. Москва;

2 место — Георгий Генералов, ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», г. Мытищи;

3 место — Давид Саакян, ПОО «ГУОР», г. Щелково, Московская область.

По итогам общекомандного зачета победителем стала команда ГБПОУ г. Москвы «Юридический колледж». Серебряные медали завоевали обучающиеся ФГБОУ ВО ГУ им. Бунина, Липецкая область. Бронзовые награды получили спортсмены ГПОУ «Училище (колледж) Олимпийского резерва», Тульская область.

Владимир Акимов, местный координатор проекта и член политического совета партии «Единая Россия», подчеркнул: «Самбо развивается и становится все популярнее. Мы рады поддерживать молодых спортсменов и создавать условия для их профессионального роста».

Турнир продемонстрировал высокий уровень мастерства участников и значимость развития самбо среди молодежи. Организаторы благодарят всех участников и выражают надежду на дальнейшее развитие спорта в регионе.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Всероссийской федерации самбо и Ассоциации «Студенческая спортивная лига самбо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.