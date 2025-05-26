В Мытищах прошел турнир по самбо

В мытищинском центре единоборств прошли соревнования по самбо среди юношей 2011–2014 годов рождения, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В схватках на борцовском ковре приняли участие около ста самбистов из Москвы, Московской и Ярославской областей.

Традиционно на домашних соревнованиях наибольшее представительство получила команда мытищинской спортивной школы «ЦДЮС», которая собрала самый богатый урожай наград. Но главным в этом турнире были не награды для победителей и призеров. Он стал своеобразным испытательным этапом для самых юных единоборцев в борьбе с более опытными соперниками.

Впереди каникулы, спортивные лагеря, сборы. Мытищинский турнир стал одним из подводящих итоги сезона. Соревнование послужило важным промежуточным итогом спортивного сезона и дало возможность молодым спортсменам приобрести ценный соревновательный опыт перед будущими испытаниями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.