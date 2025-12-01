В Мытищах прошел турнир по греко-римской борьбе

29 ноября в мытищинском центре единоборств порядка 150 спортсменов из Московской области, Москвы и соседних регионов приняли участие в турнире по греко-римской борьбе. Соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера России Тагира Салахетдинова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Это мероприятие проводится уже пятый раз и набирает популярность, что подтверждает его Всероссийский статус.

Тагир Салахетдинов тренировал сборные страны по греко-римской борьбе более 40 лет, внес огромный вклад в развитие вида спорта в регионе. В этом году юные спортсмены вышли на ковер, чтобы подготовиться к важным региональным и всероссийским соревнованиям.

Спортсмены мытищинской спортшколы «ЦДЮС» показали отличные результаты. Победителем турнира стал Филипп Панфилов. Серебряные медали завоевали Кирилл Мясоедов и Сергей Черниговский. Бронзовые награды получили Роман Ишиев, Данила Белоглазов, Арман Арутюнян и Дмитрий Гусев. От имени главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой участников соревнований приветствовал заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации округа Евгений Лукошков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.