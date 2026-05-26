В Мытищах прошел турнир памяти тренера Виктора Ефимова

Турнир по футболу памяти тренера Виктора Ефимова состоялся 23 мая во дворе дома № 33, корпус 3 на улице Юбилейной в Мытищах. В соревнованиях участвовали четыре команды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кубок посвятили Виктору Анатольевичу Ефимову, который много лет работал инструктором центра физической культуры и спорта «Мытищи». Организаторами выступили его коллеги — сотрудники отдела спортивно-массовых мероприятий ЦФКиС «Мытищи». В церемонии открытия и награждения приняли участие супруга тренера Елена Николаевна, дети и внуки.

Турнир проводится уже в шестой раз. Каждый год воспитанники Виктора Ефимова, его друзья и знакомые собираются вместе, чтобы почтить память наставника и сыграть в футбол.

Соревнования прошли по круговой системе. Вместе с юными игроками на поле вышли и их наставники. До последнего матча сохранялась интрига в турнирной таблице. В заключительной встрече сборная «ЦФКиС» обыграла команду «Порту» и завоевала главный трофей. Второе место заняла команда «Биг Бен», бронза досталась «Ястребам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.