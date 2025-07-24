В Мытищах прошел шестой этап летней спартакиады детских дворовых команд в рамках проекта «Детский спорт»

В рамках реализации проекта «Детский спорт» в городском округе Мытищи состоялся очередной, шестой по счету, этап летней спартакиады детских дворовых команд. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло на стадионе пляжных видов спорта в городском парке Мира и собрало настроенных на победу и командный дух юных спортсменов.

Основной программой соревнований стали состязания по бадминтону, которые проводились в дружеской, доброжелательной атмосфере. В турнире приняли участие шесть команд, представляющих разные дворы и школы округа. Турнир прошел по круговой системе, что позволяло каждому коллективу встретиться с каждым, выявляя сильнейших в честной борьбе.

По итогам всех матчей, наиболее успешную игру продемонстрировали ребята из команды «Реальные кабаны», которые заняли заслуженное первое место. На втором месте расположилась команда «Биг Бен», а бронзовую награду завоевала команда «Бостон». Все участники проявили характер, упорство и спортивную волю, проявляя пример истинного командного духа.

«Летние спартакиады — это не только спорт, но и возможность завести новых друзей, научиться работать в команде и развивать свои навыки!» — сказал местный координатор проекта, член политического совета партии «Единая Россия» Владимир Акимов.

Впереди совсем скоро состоится еще два этапа летней спартакиады, по итогам которых будет определен победитель всего сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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