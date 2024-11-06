В Мытищах прошел открытый турнир по фехтованию памяти Игоря Тихоновича Елисеева

В мытищинском детско-юношеском центре «Галактика» прошел торжественный Открытый турнир по фехтованию, посвященный памяти основателя секции «Фехтование» Игоря Тихоновича Елисеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Игорь Елисеев — человек, который очень любил фехтование и щедро делился своим опытом и знаниями с мальчишками и девчонками. Его страсть к фехтованию была заразительна, и он всегда вдохновлял юных спортсменов.

Благодаря его бесконечной энергии и любви к этому искусству, секция продолжает успешно работать на протяжении 37 лет, процветать и радовать командным духом и настоящей дружбой.

По инициативе родителей, секция «Фехтование» теперь будет носить имя Игоря Тихоновича Елисеева. Это не просто знак уважения, а настоящая дань памяти человеку, который заставлял верить в себя и в свои мечты.

На турнире ребята не только соревновались, но и обретали уникальную возможность прикоснуться к наследию мастера. Каждый мог почувствовать, что, следуя за своей мечтой и трудясь не покладая рук, можно достичь невероятных высот.

Результаты праздничного Открытого турнира:

Рапира средняя группа

1 место Степанов Семен;

2 место Градов Роман;

3 место Полищук Игорь, Головин Андрей.

Рапира старшая группа:

1 место Пирогов Владимир;

2 место Панкратова Дарья;

3 место Забавин Ярослав, Гопкало Егоор.

Сабля средняя группа:

1 место Алимжанова Нелли;

2 место Гельман Николь;

3 место Салазкина София, Васенина Алиса.



Сабля старшая группа:

1 место Алексеева Татьяна;

2 место Барвинский Виктор;

3 место Синицын Никита, Даниленко Ярослава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.