В Мытищах прошел открытый турнир по фехтованию памяти Игоря Тихоновича Елисеева
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В мытищинском детско-юношеском центре «Галактика» прошел торжественный Открытый турнир по фехтованию, посвященный памяти основателя секции «Фехтование» Игоря Тихоновича Елисеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Игорь Елисеев — человек, который очень любил фехтование и щедро делился своим опытом и знаниями с мальчишками и девчонками. Его страсть к фехтованию была заразительна, и он всегда вдохновлял юных спортсменов.
Благодаря его бесконечной энергии и любви к этому искусству, секция продолжает успешно работать на протяжении 37 лет, процветать и радовать командным духом и настоящей дружбой.
По инициативе родителей, секция «Фехтование» теперь будет носить имя Игоря Тихоновича Елисеева. Это не просто знак уважения, а настоящая дань памяти человеку, который заставлял верить в себя и в свои мечты.
На турнире ребята не только соревновались, но и обретали уникальную возможность прикоснуться к наследию мастера. Каждый мог почувствовать, что, следуя за своей мечтой и трудясь не покладая рук, можно достичь невероятных высот.
Результаты праздничного Открытого турнира:
Рапира средняя группа
- 1 место Степанов Семен;
- 2 место Градов Роман;
- 3 место Полищук Игорь, Головин Андрей.
Рапира старшая группа:
- 1 место Пирогов Владимир;
- 2 место Панкратова Дарья;
- 3 место Забавин Ярослав, Гопкало Егоор.
Сабля средняя группа:
- 1 место Алимжанова Нелли;
- 2 место Гельман Николь;
- 3 место Салазкина София, Васенина Алиса.
Сабля старшая группа:
- 1 место Алексеева Татьяна;
- 2 место Барвинский Виктор;
- 3 место Синицын Никита, Даниленко Ярослава.
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