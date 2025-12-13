В Мытищах прошел Новогодний фестиваль ГТО

Городской округ Мытищи не остался в стороне от новогодних спортивных традиций, в очередной раз подготовив для своих жителей особенное мероприятие. В рамках развития Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 12 декабря состоялся Новогодний фестиваль ГТО, который стал настоящим праздником здоровья, спорта и взаимной поддержки. От лица главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой участников фестиваля приветствовал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи Дмитрий Герман, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало около 150 участников, желающих проявить свои силы и выносливость. Коллективные заявки подали несколько образовательных учреждений города: школы № 3, № 9 и гимназия № 17. Кроме того, в фестивале приняли участие жители округа по индивидуальным заявкам.

Программа была насыщенной и включала разнообразные испытания. Участники выполнили такие упражнения, как сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, челночный бег 3×10 метров и поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту.

Для всех, кто хочет присоединиться к движению ГТО или записаться на тестирование, Центр тестирования ГТО-Мытищи предоставит всю необходимую актуальную информацию. Узнать подробности можно по телефону: 8 (905) 548-51-21.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.