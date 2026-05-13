В Мытищах прошел этап Спартакиады трудовых коллективов

Соревнования по стрельбе из боевого оружия в рамках десятого этапа Спартакиады трудовых коллективов прошли 13 мая в Мытищах. В турнире участвовали 15 команд городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Десятый этап Спартакиады состоялся в спортивно-стрелковом клубе «Калибр». Перед стартом участники прошли инструктаж и выполнили пробные выстрелы. В каждой команде выступали по два человека, а итоговый результат зависел от точности и хладнокровия стрелков.

Лучший результат показала команда мытищинского МФЦ — 89 баллов из 100 возможных. Второе место заняли представители ГК «Мера», третье — команда Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана.

«Мытищи — спортивный округ. У нас успешно работают 4 спортивные школы по 19 видам спорта. Спортсмены занимают высокие места на соревнованиях различных уровней. Проводятся семейные эстафеты, турниры, фестивали и соревнования для всех возрастов. Более 150 тысяч жителей занимаются физической культурой и спортом, и эта цифра растет», — отмечала ранее глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она подчеркнула, что развитие массового спорта остается одним из приоритетов муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.