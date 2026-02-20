В Мытищах пройдет Кубок Николая Японского для 5000 спортсменов

Патриарший международный фестиваль единоборств «Кубок равноапостольного Николая Японского» пройдет с 21 по 24 февраля в Мытищах и объединит более 5000 участников из 60 регионов России и 12 стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Торжественное открытие фестиваля впервые состоялось в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Спортивная программа пройдет на «Арене Мытищи». В 2026 году турнир посвящен 190-летию со дня рождения святителя Николая Японского. Участников приветствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Начавшийся в 2011 году как небольшой проект, этот фестиваль стал знаменательным событием и приобрел Патриарший статус. Здесь спорт становится частью духовно-нравственного и патриотического воспитания», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В соревнованиях примут участие взрослые и юные спортсмены от 10 лет. В программу вошли каратэ, сумо, боевое самбо, киокусинкай, кендо, всестилевое каратэ, восточные боевые единоборства, панкратион, дзюдо, служебное единоборство, современный мечевой бой, косики каратэ и армейский рукопашный бой. Также запланированы мастер-классы, показательные выступления, встречи с известными спортсменами и круглые столы.

«Кубок Николая Японского объединяет массовый и профессиональный спорт. В нем участвуют дети из воскресных школ и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом фестиваль расширяется», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Фестиваль проводится с 2011 года. С 2022 года по благословению Патриарха он имеет статус Патриаршего. За это время в нем приняли участие более 45 тыс. спортсменов и свыше 100 тыс. зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.