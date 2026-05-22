В Мытищах подвели итоги сезона спортшколы ЦДЮС

Торжественное подведение итогов сезона 2025/2026 спортивной школы «ЦДЮС» прошло 20 мая в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. На мероприятии наградили лучших спортсменов и чествовали выпускников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В муниципальной спортивной школе «ЦДЮС» занимаются более 1000 человек. Воспитанники осваивают бокс, кикбоксинг, вольную и греко-римскую борьбу, грэпплинг, всестилевое каратэ, дзюдо, самбо, универсальный бой, пауэрлифтинг, футбол и футзал.

По итогам сезона спортсменам присвоили свыше 200 спортивных и юношеских разрядов, 37 разрядов кандидата в мастера спорта и семь званий мастера спорта России. На чемпионатах и первенствах мира они завоевали 13 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Всего за учебный год школа получила 627 медалей на соревнованиях разного уровня. В состав сборных России вошли 26 спортсменов, в сборную Московской области — 78 человек.

Именные стипендии главы городского округа Мытищи получили 62 спортсмена. Заместитель главы округа Ольга Сидоркина поздравила ребят и пожелала им новых достижений.

В завершение вечера на сцену вышли выпускники школы, которые переходят на следующий этап спортивной карьеры. Других воспитанников ждут каникулы и подготовка к новому сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.