В Мытищах подняли под своды арены свитер Виктора Шалимова

Торжественная церемония ввода под своды именного свитера олимпийского чемпиона Виктора Шалимова прошла 22 апреля в ледовом дворце «Арена Мытищи» имени В.И. Шалимова в Подмосковье. Легенду советского хоккея поздравили с прошедшим юбилеем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Именной свитер олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и Европы по хоккею Виктора Шалимова подняли под своды ледового дворца «Арена Мытищи». Церемония состоялась в рамках Кубка Шалимова с участием юных хоккеистов.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила Виктора Ивановича и его супругу с юбилеем. Они родились в один день и год, а 55 лет назад создали семью.

В истории хоккея Шалимов занимает особое место. Он родился 20 апреля 1951 года, выступал под 23-м номером, провел 591 матч за один клуб. В 1976 году на Олимпиаде в Инсбруке его передача на Шадрина стала ключевой в победной атаке. На чемпионате мира в Дюссельдорфе он забросил 11 шайб, успешно играл против сборной Канады в Кубке Канады.

«Свитер легенды хоккея открыт за верность, характер, 591 матч в одном клубе. 23-й номер. Пусть молодежь смотрит и знает: главное — не заброшенная шайба, а преданность игре, спорту, команде и Родине. Уважаемый Виктор Иванович, спасибо за вклад в развитие хоккея округа и воспитание молодого поколения», — отметила Юлия Купецкая.

Она пожелала спортсмену здоровья, мира и благополучия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.