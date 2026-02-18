В Мытищах обсудили развитие единой школьной лиги на оперативном совещании

Еженедельное городское оперативное совещание прошло 17 февраля в Мытищах, где главной темой стало проведение и развитие Единой Школьной лиги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании обсудили ход реализации проекта Единой Школьной лиги, который проходит при поддержке президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая подчеркнула, что школьная лига — это не только спортивные соревнования, но и возможность проявить командный дух и стремление к победе. По ее словам, лучшие участники представят Мытищи на региональных этапах.

В текущем сезоне соревнования проходят по четырем направлениям: футзал, баскетбол, волейбол и шахматы. С 1 сентября к лиге присоединятся все школы округа, а перечень дисциплин расширится — добавятся настольный теннис и киберспорт. Также рассматривается возможность включения гонок дронов, КВН, танцевальных турниров и соревнований для родителей.

С начала сезона в Мытищинской лиге уже провели более 150 матчей. Следить за результатами и продвижением команд можно на сайте школьной лиги, а также в официальных сообществах во ВКонтакте и Телеграм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.