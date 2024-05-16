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В Мытищах наградили лучших игроков, тренеров и специалистов хоккейной школы

В Мытищах в спортивной хоккейной школе подвели итоги сезона, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Торжественное собрание прошло в молодежном центре «Импульс». На мероприятии были награждены лучшие игроки, тренеры и специалисты спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Московской области.

На сегодняшний день в спортивной школе занимаются более 500 воспитанников, она объединяет секции для мальчиков и девочек в Мытищах, Воскресенске, Одинцове и Подольске.

«Уже не первый год наши хоккеисты показывают отличные результаты, удерживая лидерство в регионе», — говорится в сообщении администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Губернатор также отмечал, что Подмосковье старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.