сегодня в 20:17

В Мытищах молодые пожарно‑спасательные команды проверили свои навыки

На базе мытищинской школы № 12 в микрорайоне Дружба состоялся региональный этап Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России -2024», организаторами которого выступили Мытищинский пожарно-спасательный гарнизон и Мытищинское отделение Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, передает пресс-служба администрации городского округа.

В смотре приняли участие команды из Мытищ, Лобни, Королева, Реутова, Балашихи, Химок, Щелково, Пушкино и Сергиева Посада.

Команды проявили свое мастерство, ловкость и смекалку в самых разных испытаниях. Начиная от выступлений агитбригад и теоретических конкурсов до практических испытаний на полосе препятствий.

Первое место занял уже закаленный в многочисленных конкурсах мытищинский коллектив «Горячая десятка». Немного отстали от лидеров балашихинские «Укротители огня», третье место заняла команда «Пламя» из Пушкино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.