В Мытищах 24 февраля прошел турнир по скалолазанию

Соревнования по скалолазанию в рамках Спартакиады трудящихся сезона 2025–2026 годов прошли 24 февраля в Мытищах. В турнире приняли участие десять команд предприятий округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования стали седьмым этапом Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи. Площадкой для проведения турнира стал скалодром школы № 3 имени Б.А. Феофанова, подготовленный для подобных стартов.

Участникам предстояло как можно быстрее преодолеть отвесную стену и добраться до вершины. Итоговый результат определяли по сумме времени всех членов команды. Скалолазание потребовало от спортсменов не только физической подготовки, но и выносливости, координации, психологической устойчивости и слаженной работы.

По итогам всех восхождений победителем стала команда компании «ТБМ». Второе место заняла сборная МФЦ, третье — команда «Эпицентр».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.