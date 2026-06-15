В Мытищах 20 июня пройдет Кубок Крамар Моторспорт YUKA ADV

Этап чемпионата и первенства Москвы и Подмосковья по автокроссу пройдет 20 июня на трассе «Бородино» в городском округе Мытищи. В соревнованиях ожидается более 60 спортсменов, включая мастеров спорта и юных гонщиков, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кубок Крамар Моторспорт – YUKA ADV Pro Racing состоится на обновленной трассе «Бородино» в деревне Бородино городского округа Мытищи. Турнир объединит заезды взрослых спортсменов, юниоров и представителей мотокросса. Ожидается, что на старт выйдут более 60 участников со всей страны, в том числе до 15 мастеров спорта. Соревнования также станут отборочным этапом Кубка России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.