В Мытищах 13 сентября откроется сезон чемпионата Молодежной хоккейной лиги

В Мытищах в рамках открытия сезона 2024/2025 чемпионата Молодежной хоккейной лиги состоится матч между подмосковной командой «Атлант» и московским клубом «Динамо». Игра состоится 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в чемпионате принимают участие 36 клубов из России и по одной из Белоруссии и Казахстана. Команды выступают в Западной и Восточной конференциях, поделенные на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы.

Московскую область на чемпионате представляют четыре команды: «Атлант», «СКА-Юниор», «Русские Витязи» и «Капитан». Все они будут выступать в Западной конференции.

Регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги стартовал 1 сентября 2024 года и завершится 22 марта 2025 года. В рамках турнира состоится более 1000 матчей. На сегодняшний день команды-участники провели уже 65 встреч.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Место проведения: округ Мытищи, ул. Летная, 17, Арена «Мытищи». Дата и время — 13 сентября в 19:00.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.