В Можайском округе завершили первый сезон единой школьной лиги

Первый сезон единой школьной лиги завершился в Можайском округе Подмосковья в середине марта. В турнире участвовали восемь образовательных комплексов, после муниципального этапа победители выступили на региональном уровне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие восемь образовательных комплексов округа. За сезон прошло более 150 матчей по разным видам спорта, спортсмены забили около тысячи мячей.

Муниципальный этап завершился в середине марта, после чего команды-победительницы начали подготовку к региональным играм. С 30 марта по 9 апреля в Дивизионе №2 встретились сильнейшие сборные Московской области. Соперниками можайских школьников стали команды из Подольска, Одинцова, Домодедова, Чехова и других городов.

Округ на региональном этапе представили школы в нескольких дисциплинах: баскетбол 3х3 среди юношей и шахматы — МБОУ СОШ «Гармония», баскетбол 3х3 среди девушек — МОУ СОШ «Перспектива», футзал — МОУ Гимназия №4, волейбол среди девушек — МОУ СОШ №2, среди юношей — МОУ СОШ №3. Участники отметили высокий уровень конкуренции и полезный игровой опыт.

«До лиги мы часто играли на физкультуре. А тут — настоящие соревнования между школами, судьи, поддержка из зала. Даже когда проигрывали, было круто. Теперь ждем следующий сезон, хотим взять реванш», — поделился впечатлениями Максим, игрок сборной по баскетболу 3х3 школы «Гармония».

Проект реализуют при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторы рассчитывают, что во втором сезоне число участников и зрителей вырастет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.