В Можайском округе подвели итоги футбольного сезона

сегодня в 17:09

Торжественная церемония подведения итогов сезона 2024 года по футболу состоялась в Можайском культурно-досуговом центре. На сцену поднялись лучшие из лучших — призеры и участники соревнований и турниров, тренеры команд, юные спортсмены и их старшие товарищи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В церемонии награждения приняла участие заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, депутат Совета депутатов Василий Овчинников, начальник отдела физической культуры и спорта администрации округа Максим Башаев.

«Этот сезон принес нам радость долгожданных побед, оптимизм и успехи юных футболистов. Команды, представляющие Можайский городской округ, добились высоких спортивных результатов», — сказала Елена Заболотная.

В этом сезоне команда футболистов 2007 года рождения заняла первое место в межмуниципальных соревнованиях среди юношеских команд, футболисты 2009, 2013 и 2014 г. р. — заняли второе место. На третьем месте — спортсмены 2010 г. р.

Вторым местом в областном чемпионате может похвалиться и женская сборная. В составе команды — самые быстрые девчонки Можайского округа, тренирует футболисток Сергей Ермаков.

Лучший бомбардиром Чемпионата области среди мужских команд стал Лев Подавалкин — в этом сезоне он забил 21 мяч.

3 место в списке лучших бомбардиров Первенства Московской области среди юношеских команд занял Савелий Мелков, забивший 37 мячей. На второй строчке — Никита Воронков и его 40 голов.

Лидером стал Артем Корчмарь — по итогам Первенства области среди подростковых команд он забил 46 мячей.

На церемонии также отметили лучшего вратаря года — им стал Даниил Авсиевич, самым креативным игроком назван Константин Коростелев, а лучшими футболистами назвали Никиту Воронкова, Павла Животова и Льва Подавалкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.