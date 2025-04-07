В Можайске заслуженный мастер спорта РФ по самбо, дзюдо и джиу-джитсу провела тренировку

В честь Международного дня спорта заслуженный мастер спорта России по самбо, дзюдо и джиу-джитсу Кариной Черевань провела зарядку в средней общеобразовательной школе № 2. Акция прошла совместно волонтерами Можайского муниципального округа, активистами Можайского молодежного медиацентра при поддержке Общественной организации «Здоровое Отечество», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках проекта «Зарядка с чемпионом» ученики получают уникальный шанс провести утро с прославленными спортсменами. Заслуженный мастер спорта Российской Федерации по самбо, дзюдо и джиу-джитсу Карина Черевань посетила школу, чтобы поделиться с детьми секретами здорового образа жизни и провести для них спортивную зарядку. Утро началось с энергичной разминки, Карина не только показала базовые упражнения, но и рассказала о важности спорта в нашей жизни.

«Спорт учит дисциплине, укрепляет характер и помогает достигать целей не только на ковре, но и в жизни», — поделилась она с ребятами.

Юные можайцы с энтузиазмом выполняли упражнения, для многих это стало первым опытом общения с профессиональным спортсменом. Теперь такие встречи с чемпионами будут проходить на еженедельной основе в разных школах нашего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.