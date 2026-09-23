В Можайске сейчас монтируют навес над трибунами стадиона «Спартак»

Подрядчик смонтировал около двух третей навеса над трибунами стадиона «Спартак», который реконструируют в Можайске. На объекте также прокладывают инженерные сети и ливневую канализацию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Спартак» продолжается реконструкция. Металлические конструкции для навеса уже доставили на объект. Рабочие сваривают элементы каркаса и устанавливают их над зрительскими местами. Выполнено около двух третей работ по монтажу навеса. На объекте задействованы 23 рабочих и четыре единицы спецтехники.

После реконструкции на стадионе появятся футбольное поле с подогревом и дренажем, легкоатлетические секторы, дополнительные тренировочные площадки и административный корпус с раздевалками, медкабинетом и служебными помещениями. Трибуны на 1562 места оборудуют навесом. Стадион сможет принимать соревнования от турниров Единой Школьной лиги до матчей профессиональных команд.

Реконструкция идет по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Ход работ контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Проект включен в Народную программу «Единой России», основанную на наказах жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.