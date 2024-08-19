В Можайске открыли ФОК «Арсенал»

«В 2016 году к губернатору Московской области Андрею Воробьеву обратился заслуженный тренер России Валерий Нагулин, который руководит здесь спортивной школой самбо и дзюдо. Много лет назад он сделал из обычной котельной в военном городке отличную спортшколу. Сейчас в ней уже более 500 детей. Естественно, губернатор такие успехи оценил и пообещал, что появится современный дворец. И сегодня, что символично, в день рождения Валерия Нагулина, этот спортивный комплекс открылся. Считаю, что это один из лучших дворцов в Московской области», — сказал на церемонии открытия арены министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов

Глава округа Денис Мордвинцев отметил, что развитие спорта является одной из приоритетных задач на региональном и муниципальном уровне и благодаря новому современному комплексу спортсмены округа могут достичь еще больших успехов.

«За годы работы заслуженный тренер России Валерий Александрович Нагулин вырастил целую плеяду чемпионов — от победителей региональных турниров до мировых и европейских чемпионатов. Благодаря его педагогическому таланту, спортивному профессионализму имя нашей школы самбо и дзюдо известно далеко за пределами Можайского округа и Московской области», — отметил глава округа.

ФОК станет домашней ареной для спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо. В нем два универсальных спортзала, есть зал для борьбы, а также тренажерный зал для индивидуальной подготовки. Теперь на базе комплекса можно организовывать турниры федерального уровня.

В рамках открытия ФОКа Почетное звание и знак «Заслуженного работника физической культуры, спорта и туризма Московской области» вручили директору Спортивной школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо Валерию Нагулину.

В следующем году в Можайске начинается реконструкция стадиона «Спартак».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.