В Можайске «Арсенал» в шестой раз принимает юных самбистов

Первенство Центрального федерального округа России по самбо среди юношей и девушек 16–18 лет проходит в Можайске с 17 по 21 ноября. Турнир собрал 349 спортсменов из 17 регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арсенал» в Можайске состоялось торжественное открытие первенства Центрального федерального округа России по самбо. Комплекс принимает юных самбистов в шестой раз. Соревнования среди юношей и девушек 16–18 лет проходят с 17 по 21 ноября, в них участвуют 349 спортсменов из 17 регионов.

Участников приветствовали председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, депутат совета и заслуженный тренер России Валерий Нагулин, чемпионка мира 2015 года по самбо среди женщин и почетный гражданин города Можайска Анастасия Шинкаренко, а также главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Алексей Савельев.

Гости пожелали спортсменам честной борьбы, красивых побед и крепкого спортивного духа. Они отметили, что самбо воспитывает характер и волю к победе.

Жители и гости округа могут поддержать участников турнира. Вход для болельщиков свободный. Возрастная маркировка — 6+.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.