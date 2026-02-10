В Москве 13 февраля пройдет финал РОСлиги-2025 за Кубок Сергея Карякина

Финал командных шахматных соревнований среди корпораций и общественных объединений за Кубок Сергея Карякина состоится 13 февраля в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» на Кутузовском проспекте, д. 39, 13 февраля пройдет финал «РОСлиги-2025» — одного из главных шахматных событий года в общественно-деловом формате. За победу сразятся сильнейшие команды, прошедшие отборочные онлайн-этапы.

В турнире примут участие представители крупных компаний, включая РЖД, Ростелеком, Экосистему СБЕР, Газпромбанк, Газпромэнерго, Газстройпром, Госкорпорацию по ОРВД, а также команды партии «Единая Россия» Московской области, проекта «Лидеры России», Российской академии наук, РАНХиГС и Финуниверситета.

Особое внимание уделено команде «Защитники Отечества», в состав которой вошли ветераны специальной военной операции. Их поддержка и интеграция в активную жизнь — одна из задач проекта «Шахматы для СВОих».

Президент Федерации шахмат Московской области, сенатор РФ и гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что РОСлига объединяет людей, для которых важны ответственность, командная работа и служение стране, и выразил благодарность ветеранам СВО за мужество и вклад в защиту Родины.

Победитель определится по сумме очков, набранных в онлайн-турнирах и финале. Лучшая команда получит Кубок Сергея Карякина. Также будут вручены призы в номинациях «Самый ценный игрок» и «Самая боевая команда».

Перед началом турнира сеансы одновременной игры проведут гроссмейстер Сергей Шипов, международный мастер Роман Шогджиев и мастер ФИДЕ Михаил Коровин. Соревнования проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Для аккредитации СМИ и по вопросам организации можно обращаться по телефону +7 (499) 404-31-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.