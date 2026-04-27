В Монино открыли стадион матчем за Суперкубок России по регби

Около 6 тыс. зрителей посетили матч за Суперкубок России по регби на новом стадионе «ВВА-Подмосковье» в Монино. Встреча «Стрелы-Ак Барс» и «Динамо Москва» завершилась победой столичного клуба со счетом 17:20, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч за Суперкубок России стал первым крупным событием на новой арене в Монино. По ходу игры диктор объявил, что на трибунах находятся 5 957 зрителей при вместимости стадиона 7 300 человек.

Игра получилась напряженной и держала болельщиков в напряжении до финального свистка. Победу одержало «Динамо Москва» со счетом 17:20.

«Прошлым летом мы открыли новый стадион в Филевском парке. Монино — не менее намоленное место. Наш самый прославленный клуб всегда базировался здесь. Большое счастье, что построен чисто регбийный компактный семитысячник. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева — без его решения строительство не было бы завершено. Проект длился долго, менялись подрядчики, росли цены, но он реализован. Управляющей организацией станет клуб «ВВА-Подмосковье»», — сказал ТАСС глава федерации регби России Игорь Артемьев.

Открытие стадиона прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Уже 10 мая на новом поле «ВВА-Подмосковье» примет «Динамо» в матче чемпионата России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.